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Гвардіола повідомив друзям, що готовий продовжити контракт з Манчестер Сіті, – The Telegraph

13:46 585 Читать на русском
Гвардіола повідомив друзям, що готовий продовжити контракт з Манчестер Сіті, – The Telegraph
Хосеп Гвардіола / Соцмережі

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола готовий залишитись у своєму поточному клубі.

Іспанський спеціаліст повідомив своїм друзям, що не проти підписати новий контракт з Манчестер Сіті до 2023 року, повідомляє The Telegraph. Керівництво "містян" також хочуть, аби 48-річний коуч тренував Манчестер Сіті цілих 10 років.

Гвардіола – про чутки щодо домовленості з Ювентусом: Мені прикро за Аллегрі

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ювентус досяг усної домовленості з Гвардіолою, проте сам іспанець запевнив, що не покине "містян" до 2021 року.

До слова, іспанець очолив англійський клуб у 2016-у році, контракт Гвардіоли з Манчестер Сіті розрахований до 2021 року.

Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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