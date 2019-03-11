Гвардіола повідомив друзям, що готовий продовжити контракт з Манчестер Сіті, – The Telegraph

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола готовий залишитись у своєму поточному клубі.

Іспанський спеціаліст повідомив своїм друзям, що не проти підписати новий контракт з Манчестер Сіті до 2023 року, повідомляє The Telegraph. Керівництво "містян" також хочуть, аби 48-річний коуч тренував Манчестер Сіті цілих 10 років.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ювентус досяг усної домовленості з Гвардіолою, проте сам іспанець запевнив, що не покине "містян" до 2021 року.

До слова, іспанець очолив англійський клуб у 2016-у році, контракт Гвардіоли з Манчестер Сіті розрахований до 2021 року.