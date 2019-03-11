Гвардіола повідомив друзям, що готовий продовжити контракт з Манчестер Сіті, – The Telegraph

Україна — 14:00 1869
-
"Гармаша ще зарано списувати". Чому Карпати – беззубі, у Шарана – проблеми, а УПЛ нагадує цирк
-
Шахтар та Динамо поза конкуренцією, "чорна субота" та порожні трибуни: підсумки 21-го туру УПЛУкраїна — 13:06 1000
-
Перша поразка Сульшера з МЮ в АПЛ, зміна лідера Бундесліги, Лунін майже зупинив Атлетіко – підсумки євровікендуСвіт — 12:31 2212
-
Коваленко – найкращий гравець 21-го туру УПЛУкраїна — 12:19 214
-
Гол Яремчука у відеоогляді матчу Гент – ОстендеБельгія — 08:22 1893