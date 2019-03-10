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Гвардіола – про чутки щодо домовленість з Ювентусом: Мені прикро за Аллегрі

06:00 294 Читать на русском
Гвардіола – про чутки щодо домовленість з Ювентусом: Мені прикро за Аллегрі
Пеп Гвардіола та Массіміліано Аллегрі / Фото AP

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував інформацію про усну домовленість з Ювентусом.

"Мені прикро за Массіміліано Аллегрі. У мене ще два роки за контрактом з Манчестер Сіті. Я нікуди не піду, якщо тільки мене не звільнять. У найближчі два сезони я в Ювентус не перейду", – цитує Гвардіолу BBC.

Оточення Гвардіоли спростувало інформацію про домовленість Пепа з Ювентусом

Нагадаємо, нещодавно з’явилась інформація, що наставник Манчестер Сіті близький до переходу у Ювентус та вже досіг усної домовленості з керівництвом італійського клубу.

До слова, у останньому матчі АПЛ підопічні Гвардіоли здолали Уотфорд з рахунком 3:1 завдяки хет-трику Рахіма Стерлінга.

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