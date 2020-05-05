Сльози, енергетичне коло і живий Тіто Віланова: як Гвардіола прощався з Барселоною – ретро дня

5 травня 2012 року Хосеп Гвардіола провів свій останній матч на Камп Ноу в статусі головного тренера "синьо-гранатових".

8 років тому – 5 травня 2012-го – Камп Ноу востаннє побачив Хосепа Гвардіолу в статусі наставника Барси. За кілька днів до того іспанець оголосив, що покидає рідний клуб.

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У прощальному домашньому матчі під керівництвом Пепа Барселона розбила Еспаньйол 4:0, а всі голи забив Ліонель Мессі. По завершенні поєдинку Гвардіола отримав спеціальну церемонію на свою честь, участь у якій взяли всі гравці та Тіто Віланова – асистент Хосепа, який менш ніж за 2 роки після того матчу помер від раку.

Нагадаємо, в ролі наставника "синьо-гранатових" Гвардіола двічі виграв Лігу чемпіонів та тричі – Прімеру. Після того він працював у Баварії, а зараз 4-й сезон очолює Манчестер Сіті.

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