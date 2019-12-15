Гвардіола: Ми з Ліверпулем встановили височенний рівень – для перемоги в АПЛ тепер потрібно майже 100 очок

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував, як змінився рівень англійського чемпіонату з його появою та досягненнями Юргена Клоппа.

"До нас стандартом для чемпіонства вважалося 85-90 очок. А тепер для перемоги в АПЛ потрібно набирати майже 100 залікових балів.

Ми з Ліверпулем встановили такий височенний рівень з фантастичними футболістами. Зараз ми повинні знову заробити сотню пунктів, щоб поборотися за титул. Всі за спиною Ліверпуля повинні націлюватися на цю позначку.

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Нелегко набирати по 198 очок (за два сезони). Я знав, але не хотів зациклюватися на цьому перед початком сезону. Втім, думаю, ми можемо знову показати такі результати.

Я прийшов у Манчестер Сіті не за новим викликом. В Англії ми граємо у своєму стилі та виграємо при цьому трофеї. 7 титулів – це не погано. Виклик у тому, щоб зберегти цю посаду через 3-4 роки без титулів. У поточному сезоні ми боремося з суперником, який значно нас переважає. Наша мета – вигравати кожен наступний матч і нав'язати боротьбу за чемпіонство знову", – цитує Пепа Гвардіолу офіційний сайт Манчестер Сіті.

Наразі Манчестер Сіті програє Ліверпулю в таблиці 17 очок і розташовується на 3 місці в АПЛ. Сьогодні команда Гвардіоли зустрінеться з Арсеналом.

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