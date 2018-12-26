Гвардіола: Ліверпуль і Тоттенхем на даний момент кращі за Манчестер Сіті

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував поразку своєї команди у матчі проти Лестера в 19 турі АПЛ.

"Ми повинні спробувати знайти рішення. Ліверпуль і Тоттенхем заслуговують перебувати там, де знаходяться сьогодні. Вони виграють, а ми ні. Розрив збільшується.

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У минулому сезоні у нас був великий відрив, в цьому Ліверпуль і Тоттенхем дуже хороші. Ми закінчили першу частину сезону і у нас достатньо очок, щоб стати чемпіонами, але Ліверпуль і Тоттенхем кращі нас на даний момент.

Футбол цікавий і непередбачуваний. Люди кажуть, що ми легко виграли минулий чемпіонат, але це було дуже складно", – цитує Гвардіолу ВВС.

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