toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ ЛЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ІНТЕР - НАПОЛІ

Гвардіола: Ліверпуль і Тоттенхем на даний момент кращі за Манчестер Сіті

20:32 287 Читать на русском
Гвардіола: Ліверпуль і Тоттенхем на даний момент кращі за Манчестер Сіті

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував поразку своєї команди у матчі проти Лестера в 19 турі АПЛ.

"Ми повинні спробувати знайти рішення. Ліверпуль і Тоттенхем заслуговують перебувати там, де знаходяться сьогодні. Вони виграють, а ми ні. Розрив збільшується.

Манчестер Сіті сенсаційно програв Лестеру та опустився на 3 місце в АПЛ

У минулому сезоні у нас був великий відрив, в цьому Ліверпуль і Тоттенхем дуже хороші. Ми закінчили першу частину сезону і у нас достатньо очок, щоб стати чемпіонами, але Ліверпуль і Тоттенхем кращі нас на даний момент.

Футбол цікавий і непередбачуваний. Люди кажуть, що ми легко виграли минулий чемпіонат, але це було дуже складно", – цитує Гвардіолу ВВС.

Ліверпуль впевнено переміг Ньюкасл та відірвався від Манчестер Сіті на 7 очок

Англія19 турКінг Пауер (Лестер)

Лестер Сіті - Манчестер Сіті: Середа 26 грудня 2018

Лестер Сіті
Матч завершено
2 : 1
Манчестер Сіті
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Лестер Сіті - Манчестер Сіті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
50
хв
Саутгемптон
21:45
Вест Хем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук