У суботу, 17 грудня, Манчестер Сіті проведе товариський матч з Жироною, яка входить до складу City Football Group і фактично є фарм-клубом "містян". Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

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Цей матч дасть можливість Пепу Гвардіолі налаштувати гравців своєї команди до повернення на клубний футбол після міжнародного. Зазначається, що ця гра допоможе Манчестер Сіті підготуватися до першого офіційного матчу команди після ЧС-2022 – з Ліверпулем у четвертому раунді Кубку Ліги.

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