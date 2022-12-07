В субботу, 17 декабря Манчестер Сити проведёт товарищеский матч с Жироной, которая входит в состав City Football Group и фактически является фарм-клубом "горожан". Об этом информирует официальный сайт английского клуба.

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Этот матч даст возможность Пепу Гвардиоле настроить игроков своей команды к возвращению на клубный футбол после международного. Отмечается, что эта игра поможет Манчестер Сити подготовиться к первому официальному матчу команды после ЧМ-2022 – с Ливерпулем в четвертом раунде Кубка Лиги.

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