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Гвардіола готовий забрати гравців з поля при проявах расизму

21:25 95 Читать на русском
Гвардіола готовий забрати гравців з поля при проявах расизму
Хосепа Гвардіолу турбує проблема расизму / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола висловився щодо проблеми расизму у футболі.

"Не думаю, що расизм буде повністю подоланий. Нам потрібно багато часу. Ця проблема існує протягом десятиліть, століть. Зараз її видно наочно, тому що ЗМІ краще висвітлюють те, що відбувається.

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Це боротьба, яка повинна йти щодня, і дітям потрібно розповідати про цю проблему у школах, а якщо таке буде відбуватися надалі – ставитися до цього з усією суворістю. Расизм на стадіонах – це не проблема конкретного клубу, такі випадки трапляються постійно. Що стосується того, аби покидати поле при проявах расизму – я підтримую своїх гравців і цю ініціативу", – наводить слова Гвардіоли видання Daily Mail.

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Теги
Німеччина Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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