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Лише кілька ідіотів були правопорушниками, – Рюдігер емоційно відреагував на расистські образи від фанатів Тоттенхема

08:51 239 Читать на русском
Лише кілька ідіотів були правопорушниками, – Рюдігер емоційно відреагував на расистські образи від фанатів Тоттенхема
Антоніо Рюдігер / Reuters

Захисник Челсі Антоніо Рюдігер вирішив не мовчати після матчу 18 туру АПЛ проти Тоттенхема, під час якого німець зазнав расистських образ від вболівальників "шпор".

62’ Сон Хин Мін
 
Вілліан 12’
Вілліан 45+4’
12’ Вілліан
45+4’ Вілліан
62’ Сон Хин Мін

"Дуже прикро знову побачити расизм на футбольному матчі, але я думаю, що дуже важливо про це говорити публічно. Якщо ні, то через кілька днів про нього вкотре забудуть, як і завжди.

Рюдігер став жертвою расизму з боку фанатів Тоттенхема

Я не хочу приєднувати Тоттенхем як цілий клуб до цієї ситуації, бо знаю, що правопорушниками були лише кілька ідіотів. За останні години я отримав багато повідомлень з підтримкою у соціальних мережах від шанувальників "шпор" – велике спасибі вам за це.

Я дуже сподіваюся, що порушники незабаром будуть знайдені та покарані. На такому сучасному футбольному стадіоні як у Тоттенхема, з десятками телевізійних та охоронних камер, їх треба знайти та згодом покарати. Якщо ні, то на стадіоні, мабуть, були свідки, які бачили та чули інцидент. Це просто ганьба, що расизм все ще існує у 2019 році. Коли ця дурниця припиниться?" – написав Рюдігер у Twitter.

Нагадаємо, матч завершився перемогою Челсі з рахунком 2:0, і тепер "сині" випереджають Тоттенхем у таблиці АПЛ на шість очок.

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Теги
Англія Тоттенхем - Челсі Антоніо Рюдігер Антоніо Рюдігер Челсі Челсі Расизм у футболі
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