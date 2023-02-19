"Вітаємо Ноттінгем Форест зі здобутим очком. Це був блискучий виступ, ми грали дуже добре, але на такому рівні треба забивати. Ми цього не зробили, тож втратили очки. Також треба було жорсткіше діяти біля своїх воріт, але загалом ми зіграли добре. У першому таймі вже мало бути 2 або 3:0, натомість ми пропускаємо з одного удару у ворота і втрачаємо очки.

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Це сумно, розчаровує, але наша гра була справді доброю. Якщо ми змарнували шанси і пропустили, то тільки тому, що це був не день для перемоги. Ми дуже добре діяли проти команди, яка захищалася з 9-10 гравцями у штрафному майданчику. Ми контролювали переходи, створювали моменти зі стандартів, але не можемо забити з метра. І таке трапилось не раз. Ми добре впорались, але не забили своє. Що я маю сказати?" – цитує Гвардіолу MEN.

Додамо, що Манчестер Сіті знову поступається Арсеналу 2 очками, а в "канонірів" ще є гра в запасі.

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