Тиск Манчестер Сіті призвів лише до одного гола у першому таймі. Гріліш відкотив м'яч Бернарду, який могутнім ударом по центру "прошив" Кейлора Наваса.

АПЛ: Ман Сіті оступився і залишив Зінченку лідерство, Соломон приніс тріумф над Де Дзербі, Забарний покинув зону вильоту

Реалізація підводила "містян" і по перерві. На 67-й хвилині Холанд двічі бив з вбивчих позицій – поперечина і над воротами. Покарання за марнотратство прийшло під завісу зустрічі. Вуд з метра заніс м'яч у ворота Сіті і вирвав для Ноттінгема сенсаційне очко.