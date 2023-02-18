Ноттінгем Форест – Манчестер Сіті – 1:1 – відеоогляд сенсації з провалом Холанда
22:35 - Читать на русском
Ноттінгем Форест зупинив Манчестер Сіті в 24 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.
завершено
Бернарду Сілва 41’
41’ Бернарду Сілва
Тиск Манчестер Сіті призвів лише до одного гола у першому таймі. Гріліш відкотив м'яч Бернарду, який могутнім ударом по центру "прошив" Кейлора Наваса.
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Реалізація підводила "містян" і по перерві. На 67-й хвилині Холанд двічі бив з вбивчих позицій – поперечина і над воротами. Покарання за марнотратство прийшло під завісу зустрічі. Вуд з метра заніс м'яч у ворота Сіті і вирвав для Ноттінгема сенсаційне очко.
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