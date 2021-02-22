"Було важко, як ми і очікували. Нам довелося серйозно потрудитися. Важко грати проти Арсенала і Артети, так що я дуже вдячний гравцям за цю перемогу. Мікель знає все. Він такий гарний.

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Я кажу це не тому, що він мій друг. Він такий розумний. Я багато чому навчився, спостерігаючи за його командою. Сьогодні я дізнався дещо, що зможу використовувати в майбутньому. Він знає про футбол все.

Люди дивляться на нашу серію перемог і думають, що це так просто. Я не очікував такого. Я дуже вдячний гравцям за все, що вони роблять. Перемагати в таких іграх з рахунком 1:0 – це те, що нам потрібно робити. Попереду у нас 4 домашніх матчі поспіль в АПЛ. Ми знаємо, чого хочемо. Ми хочемо зробити великий крок", – наводить слова Гвардіоли BBC.

Зазначимо, що Манчестер Сіті мінімально переміг Арсенал (1:0) та закріпився на першій сходинці, набравши 59 очок.

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