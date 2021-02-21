Манчестер Сіті мінімально переміг Арсенал в рамках 25-го туру АПЛ. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів матчу Арсенал – Манчестер Сіті на "Футбол 24".

Манчестер Сіті отримав результативну перевагу за 2 хвилини після стартового свистка. Автором став Стерлінг, який забив у дуже незвичній для себе манері. Марез на фланзі обіграв суперника та навісив, а Рахім відірвався від оборонців та переправив м'яч у ворота. Впродовж усього залишку гри Манчестер Сіті більше володів м'ячем, і попри спроби Арсенала втримав чергову перемогу поспіль в АПЛ.

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Таким чином, "містяни" набрали 59 очок та закріпились на першій сходинці, Арсенал з 34 пунктами залишився десятим.