"Было трудно, как мы и ожидали. Нам пришлось серьезно потрудиться. Трудно играть против Арсенала и Артеты, так что я очень благодарен игрокам за эту победу. Микель знает все. Он так хорош.

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Я говорю это не потому, что он мой друг. Он такой умный. Я многому научился, наблюдая за его командой. Сегодня я узнал кое-что, что смогу использовать в будущем. Он знает о футболе все.

Люди смотрят на нашу серию побед и думают, что это так просто. Я не ожидал такого. Я очень благодарен игрокам за все, что они делают. Побеждать в таких играх со счетом 1:0 – это то, что нам нужно делать. Впереди у нас 4 домашних матча подряд в АПЛ. Мы знаем, чего хотим. Мы хотим сделать большой шаг", – приводит слова Гвардиолы BBC.

Отметим, что Манчестер Сити минимально победил Арсенал (1:0) и закрепился на первой строчке, набрав 59 очков.

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