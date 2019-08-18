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Дебютний дубль Гуцуляка у кар'єрі у відеоогляді матчу Олімпік – Карпати – 1:3

19:44 263 Читать на русском
Дебютний дубль Гуцуляка у кар'єрі у відеоогляді матчу Олімпік – Карпати – 1:3
Олексій Гуцуляк / ФК Карпати

Форвард Карпат Олексій Гуцуляк відзначився дублем у матчі 4 туру УПЛ проти Олімпіка (3:1). Це його перший дубль у кар'єрі. Дивіться відео голів та огляд матчу.

24’ Фабіо Александер Фрейтас де Алмейда
62’ Сергій Політило
 
Олексій Гуцуляк 26’
Франціско Ді Франко 42’
Олексій Гуцуляк 65’
24’ Фабіо Александер Фрейтас де Алмейда
26’ Олексій Гуцуляк
42’ Франціско Ді Франко
62’ Сергій Політило
65’ Олексій Гуцуляк

Львівські Карпати здобули першу перемогу в рамках нового сезону УПЛ. Львів'яни у Києві переграли донецький Олімпік з рахунком 3:1.

Карпати в більшості здолали Олімпік та здобули першу перемогу в чемпіонаті

Головним героєм зустрічі став нападник "зелено-білих" Олексій Гуцуляк, який відзначився дублем. Як повідомляє Tribuna, це перший випадок, коли цей футболіст забив двічі протягом одного матчу на дорослому рівні.

Окрім цього ще у першому таймі у складі львів'ян забив Франціско Ді Франко, на що "олімпійці" відповіли голом престижу у виконанні Сергія Політила. Донецький клуб продовжує перебувати на дні турнірної таблиці з нулем у графі, тоді як у Карпат 4 очки та 9 сходинка.

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Відеоновини Олімпік - Карпати Карпати Карпати Олексій Гуцуляк Олексій Гуцуляк
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