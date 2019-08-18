Дебютний дубль Гуцуляка у кар'єрі у відеоогляді матчу Олімпік – Карпати – 1:3

Форвард Карпат Олексій Гуцуляк відзначився дублем у матчі 4 туру УПЛ проти Олімпіка (3:1). Це його перший дубль у кар'єрі. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Львівські Карпати здобули першу перемогу в рамках нового сезону УПЛ. Львів'яни у Києві переграли донецький Олімпік з рахунком 3:1.

Карпати в більшості здолали Олімпік та здобули першу перемогу в чемпіонаті

Головним героєм зустрічі став нападник "зелено-білих" Олексій Гуцуляк, який відзначився дублем. Як повідомляє Tribuna, це перший випадок, коли цей футболіст забив двічі протягом одного матчу на дорослому рівні.

Окрім цього ще у першому таймі у складі львів'ян забив Франціско Ді Франко, на що "олімпійці" відповіли голом престижу у виконанні Сергія Політила. Донецький клуб продовжує перебувати на дні турнірної таблиці з нулем у графі, тоді як у Карпат 4 очки та 9 сходинка.