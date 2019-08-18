Карпати в більшості здолали Олімпік та здобули першу перемогу в чемпіонаті

Карпати на виїзді перемогли Олімпік – перша звитяга "левів" в УПЛ 2019/20. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Олімпік – Карпати розпочався о 17:00. На київському стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського зустрічалися аутсайдери Прем'єр-ліги – в активі "зелено-білих" було лише одне очко після трьох стартових турів, тоді як підопічні Жуліо Сезара програли всі 3 поєдинки та замикали турнірну таблицю чемпіонату.

Обидві команди у попередніх трьох турах забили лише по одному голу – щоправда, у Карпат для такого сумного показника були більш поважні причини у вигляді зіграних поєдинків проти Динамо та Шахтаря.

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Олександр Чижевський дещо змінив склад – вперше у складі Карпат вийшов досвідчений Олександр Кучер. Крім того, дебютував захисник збірної Люксембургу Тім Халль. Все решта було доволі прогнозовано. Як і у Олімпіка, за який дебютував Іван Зотько – днями захисник підписав контракт з клубом, а перед тим кілька років провів у Іспанії.

Вже у перші хвилини гри господарі отримали дві жовті – "постаралися" Матар та Фабінью. А от моменти були у Карпат – Пеньков спочатку перервав небезпечну передачу, а після подачі з кутового Кучер трохи не влучив у ворота. Олімпік відповів небезпечним ударом Шахаба, який також пробив невлучно, хоча й поряд з рамкою.

На 25-й хвилині Фабінью збив Мартінса – арбітр призначив пенальті та показав бразильцю пряму червону картку. Суперечлива ситуація – ймовірно, фол був за межами штрафного, а також не забуваємо про заборону подвійного покарання. Втім, у Фабінью вже була жовта, тому він в будь-якому випадку залишив би поле.

Олексій Гуцуляк не забив пенальті, програвши дуель екс-голкіперу Карпат Пенькову. На щастя для львів'янина, він же опинився першим на добиванні. 0:1 на користь "зелено-білих".

Олімпік відповів потужним ударом Зотька зі штрафного, але Підківка парирував м'яч з ближнього кута. Натомість "леви" знову відповіли результативно на 42-й хвилині. Понде класним пасом вивів Ді Франко на ударну позицію, а той ударом в дотик ефектно покотив м'яч у дальній кут. Можливо, перед тим був фол з боку гравця Карпат, але Денис Шурман дозволив продовжити гру. Ймовірно, його дії буде розбирати керівництво – Лучано Лучі, який сидів на трибунах, був помітно незадоволений. 0:2 – підсумок першого тайму.

Другий тайм розпочався з атак Карпат, але забив Олімпік. На 62-й хвилині Дубінчак під час верхової боротьби сфолив проти Тейшейри, а Політило впевнено реалізував пенальті. Чергове суперечливе рішення Дениса Шурмана – бути новому скандалу в УПЛ?

Втім, тут же Карпати забили третій. Пеньков невдало вибив м'яч, Войковіц перехопив та скинув на Гуцуляка, а той класним ударом з лінії штрафного в нижній кут оформив дубль.

Цей епізод фактично закрив гру. До фінального свистка Карпати перейшли на контроль м'яча, розігруючи зайвого, адже Олімпік більше тайму грав у меншості. Львів'яни сьогодні продемонстрували пристойні командні дії, але знову ж таки, варто зробити поправку на тривалу гру в більшості.

Карпати здобули першу перемогу в чемпіонаті, набрали 4 очки та піднялися на 9 місце. А от Жуліо Сезар зазнав 4-ї поспіль поразки на чолі Олімпіка. Існує велика ймовірність, що дні бразильського тренера в клубі підходять до кінця – його команда зараз є головним аутсайдером чемпіонату як в турнірній таблиці, так і по грі. А далі, до слова, Олімпік гратиме проти Динамо та Шахтаря...

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