toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ЛЬВІВ - ШАХТАР ЗОРЯ - ОЛЕКСАНДРІЯ

Карпати в більшості здолали Олімпік та здобули першу перемогу в чемпіонаті

18:53 1430 Читать на русском
Карпати в більшості здолали Олімпік та здобули першу перемогу в чемпіонаті
Олімпік – Карпати: рахунок та огляд матчу 18.08.2019

Карпати на виїзді перемогли Олімпік – перша звитяга "левів" в УПЛ 2019/20. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

24’ Фабіо Александер Фрейтас де Алмейда
62’ Сергій Політило
 
Олексій Гуцуляк 26’
Франціско Ді Франко 42’
Олексій Гуцуляк 65’
24’ Фабіо Александер Фрейтас де Алмейда
26’ Олексій Гуцуляк
42’ Франціско Ді Франко
62’ Сергій Політило
65’ Олексій Гуцуляк

Матч та онлайн-трансляція Олімпік – Карпати розпочався о 17:00. На київському стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського зустрічалися аутсайдери Прем'єр-ліги – в активі "зелено-білих" було лише одне очко після трьох стартових турів, тоді як підопічні Жуліо Сезара програли всі 3 поєдинки та замикали турнірну таблицю чемпіонату.

Обидві команди у попередніх трьох турах забили лише по одному голу – щоправда, у Карпат для такого сумного показника були більш поважні причини у вигляді зіграних поєдинків проти Динамо та Шахтаря.

Страховий менеджер, бізнесмен, м’ясник: Карпати-1969 – як склалися їхні долі?

Олександр Чижевський дещо змінив склад – вперше у складі Карпат вийшов досвідчений Олександр Кучер. Крім того, дебютував захисник збірної Люксембургу Тім Халль. Все решта було доволі прогнозовано. Як і у Олімпіка, за який дебютував Іван Зотько – днями захисник підписав контракт з клубом, а перед тим кілька років провів у Іспанії.

Вже у перші хвилини гри господарі отримали дві жовті – "постаралися" Матар та Фабінью. А от моменти були у Карпат – Пеньков спочатку перервав небезпечну передачу, а після подачі з кутового Кучер трохи не влучив у ворота. Олімпік відповів небезпечним ударом Шахаба, який також пробив невлучно, хоча й поряд з рамкою.

На 25-й хвилині Фабінью збив Мартінса – арбітр призначив пенальті та показав бразильцю пряму червону картку. Суперечлива ситуація – ймовірно, фол був за межами штрафного, а також не забуваємо про заборону подвійного покарання. Втім, у Фабінью вже була жовта, тому він в будь-якому випадку залишив би поле.

Олексій Гуцуляк не забив пенальті, програвши дуель екс-голкіперу Карпат Пенькову. На щастя для львів'янина, він же опинився першим на добиванні. 0:1 на користь "зелено-білих".

Олімпік відповів потужним ударом Зотька зі штрафного, але Підківка парирував м'яч з ближнього кута. Натомість "леви" знову відповіли результативно на 42-й хвилині. Понде класним пасом вивів Ді Франко на ударну позицію, а той ударом в дотик ефектно покотив м'яч у дальній кут. Можливо, перед тим був фол з боку гравця Карпат, але Денис Шурман дозволив продовжити гру. Ймовірно, його дії буде розбирати керівництво – Лучано Лучі, який сидів на трибунах, був помітно незадоволений. 0:2 – підсумок першого тайму.

Другий тайм розпочався з атак Карпат, але забив Олімпік. На 62-й хвилині Дубінчак під час верхової боротьби сфолив проти Тейшейри, а Політило впевнено реалізував пенальті. Чергове суперечливе рішення Дениса Шурмана – бути новому скандалу в УПЛ?

Втім, тут же Карпати забили третій. Пеньков невдало вибив м'яч, Войковіц перехопив та скинув на Гуцуляка, а той класним ударом з лінії штрафного в нижній кут оформив дубль.

Цей епізод фактично закрив гру. До фінального свистка Карпати перейшли на контроль м'яча, розігруючи зайвого, адже Олімпік більше тайму грав у меншості. Львів'яни сьогодні продемонстрували пристойні командні дії, але знову ж таки, варто зробити поправку на тривалу гру в більшості.

Карпати здобули першу перемогу в чемпіонаті, набрали 4 очки та піднялися на 9 місце. А от Жуліо Сезар зазнав 4-ї поспіль поразки на чолі Олімпіка. Існує велика ймовірність, що дні бразильського тренера в клубі підходять до кінця – його команда зараз є головним аутсайдером чемпіонату як в турнірній таблиці, так і по грі. А далі, до слова, Олімпік гратиме проти Динамо та Шахтаря...

Карпати втратили свою ідентичність: чому трансферна кампанія "зелено-білих" не вписується у логіку

blog_ava
"Ми любимо Зінченка": реакція британських ЗМІ на сміливу гру українця у феєричному матчі Манчестер Сіті – Тоттенхем
13:00
7781
Теги
Головне Арбітри Денис Шурман Денис Шурман Карпати Карпати Олімпік Олімпік Олімпік - Карпати
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
хв
Львів
19:30
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук