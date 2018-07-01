Гуті веде перемовини з Бешикташем

Екс-хавбек Реала Гуті Ернандес може стати асистентом головного тренера турецького Бешикташа.

Наставник Реала U-19 Гуті Ернандес може увійти до тренерського штабу Бешикташа, повідомляє Football Espana.

Турецький клуб підтвердив, що веде переговори з Гуті про призначення його асистентом головного тренера.

Повідомляється, що 41-річний фахівець вирішив покинути систему Реала після того, як йому не запропонували тренувати Кастілью (дубль Реала).

Нагадаємо, з 2013 року Гуті тренував Реал Мадрид U-19, з яким в перший же сезон виграв три трофеї.

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