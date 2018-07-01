Гути ведет переговоры с Бешикташем

Экс-хавбек Реала Гути Эрнандес может стать ассистентом главного тренера турецкого Бешикташа.

Наставник Реала U-19 Гути Эрнандес может войти в тренерский штаб Бешикташа, сообщает Football Espana.

Турецкий клуб подтвердил, что ведет переговоры с Гути о назначении его ассистентом главного тренера.

Сообщается, что 41-летний специалист решил покинуть систему Реала после того, как ему не предложили тренировать Кастилью (дубль Реала).

Напомним, с 2013 года Гути тренировал Реал Мадрид U-19, с которым в первый же сезон выиграл три трофея.

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