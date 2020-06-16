Гусєв став на захист Кашшаї через скандально скасований гол на Євро-2012 – легенда збірної України знайшов винуватця

Колишній півзахисник збірної України та Динамо Олег Гусєв пригадав поєдинок проти збірної Англії на Євро-2012 та назвав справжнього винуватця скандального епізоду.

"Перед матчем з Англією Олег Блохін зробив, здається, чотири перестановки в складі, і ми добре провели цю зустріч. Перевершили суперника практично за всіма показниками, завдали майже два десятки ударів по воротах. Але пропустили цей безглуздий м'яч від Вейна Руні.

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Потім відігралися, і цей гол Марко Девіча міг стати переломним, але його не зарахували. Я був поруч з епізодом, ближче за всіх, але не бачив, чи перетнув м'яч лінію – не міг цього побачити і угорський арбітр Віктор Кашшаї. Не розумію, чому на нього всі накинулися?

При чому тут він? Там головний "герой" – та людина, яка стояла біля штанги. Ось він – все бачив. Але промовчав. У підсумку – 0:1", – наводить слова Гусєва Команда№1.

Нагадаємо, гол Марко Девіча у ворота Англії не зарахували попри те, що м'яч повністю перетнув лінію воріт.

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