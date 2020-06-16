Гусев стал на защиту Кашшаи из-за скандально отмененного гола на Евро-2012 – легенда сборной Украины нашел виновника

Бывший полузащитник сборной Украины и Динамо Олег Гусев вспомнил поединок против сборной Англии на Евро-2012 и назвал настоящего виновника скандального эпизода.

"Перед матчем с Англией Олег Блохин сделал, кажется, четыре перестановки в составе, и мы хорошо провели эту встречу. Превзошли соперника практически по всем показателям, нанесли почти два десятка ударов по воротам. Но пропустили этот нелепый мяч от Уэйна Руни.

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Затем отыгрались, и этот гол Марко Девича мог стать переломным, но его не засчитали. Я был рядом с эпизодом, ближе всех, но не видел, пересек ли мяч линию – не мог этого увидеть и венгерский арбитр Виктор Кашшаи. Не понимаю, почему на него все набросились?

При чем тут он? Там главный "герой" – тот человек, стоявший у штанги. Вот он – все видел. Но промолчал. В итоге – 0:1", – приводит слова Гусева Команда№1.

Напомним, гол Марко Девича в ворота Англии не засчитали несмотря на то, что мяч полностью пересек линию ворот.

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