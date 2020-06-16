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"Грали, наче в театрі": Гусєв порівняв матчі в Києві та Донецьку на Євро-2012

12:09 333 Читать на русском
"Грали, наче в театрі": Гусєв порівняв матчі в Києві та Донецьку на Євро-2012
Олег Гусєв та Анатолій Тимощук / фото: Д. Руденко

Колишній півзахисник збірної України та Динамо Олег Гусєв пригадав виступ "синьо-жовтих" на Євро-2012.

"Ми добре підготувалися до турніру в Туреччині, Австрії та Німеччини. Перебуваючи там, не могли повною мірою стати свідками того ажіотажу, який панував в Україні взагалі і в Києві зокрема.

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Коли повернулися зі зборів, відразу заїхали на базу, а там вже подих Євро відчувався по повній програмі. Було багато замовлень по квитках. Вже й не пам'ятаю, скільки брав, але родичам, зрозуміло, діставав.

Матч проти Швеції відкривав для нас чемпіонат Європи. Ми розуміли, що в Києві, на моєму рідному стадіоні, точно буде феноменальна підтримка. У Донецьку трибуни теж були заповнені, але там ми грали, ніби в театрі.

Шикарний стадіон – годі й казати. Але ось сама підтримка в столиці завжди була все-таки краще. Про Львів я вже й не кажу, але на цьому Євро ми там так і не зіграли", – поділився Гусєв у коментарі Команда№1.

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Теги
Україна Україна НСК Олімпійський Олег Гусєв Олег Гусєв Збірна України Євро-2012 Донбас Арена
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