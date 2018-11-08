Гурвеннек очолив Генгам, який перебуває на дні французького чемпіонату

Французький Генгам дізнався ім'я нового наставника команди.

Генгам оголосив про повернення на пост головного тренера Жослена Гурвеннека, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Сторонам вдалося домовитися про співпрацю. 46-річний фахівець приступить до роботи з командою з 12 листопада. Гурвеннек вже займав посаду головного тренера Генгама з 2010 по 2016 рік. Минулі два сезони француз керував Бордо.

Раніше клуб оголосив про відставку Антуана Комбуаре, який працював з командою з 2016 року. У поточному сезоні Генгам набрав лишеше сім очок і посідає 20-е місце в турнірній таблиці.