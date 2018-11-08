Гурвеннек очолив Генгам, який перебуває на дні французького чемпіонату

Росія — 20:13 9
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"Локомотив, Динамо, Зеніт і УЄФА всіх обманювали" – як нова порція викривальних даних Football Leaks б'є по Росії
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Україна – Туреччина: ФФУ назвала причини перенесення поєдинку до АнталіїЗбірна України — 16:28 1649
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Лунін може покинути Леганес взимку – Реал визначився з майбутнім українцяІспанія — 15:48 6010
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Терім попросив відпустити Коноплянку в Галатасарай – Тедеско пообіцяв подумати, – ЗМІТуреччина — 15:26 2269
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"Кашшаї не виправити! Клоун!" або З українськими арбітрами не все так погано: реакція соцмереж на матч Ман Сіті – ШахтарЛіга чемпіонів — 13:55 3971
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