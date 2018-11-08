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Гурвеннек возглавил Генгам, который находится на дне французского чемпионата

19:14 10 Читати українською
Гурвеннек возглавил Генгам, который находится на дне французского чемпионата
Жослен Гурвеннек / Фото: соцсети

Французский Генгам узнал имя нового наставника команды.

Генгам объявил о возвращении на пост главного тренера Жослена Гурвеннека, сообщает официальный сайт клуба.

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Сторонам удалось договориться о сотрудничестве. 46-летний специалист приступит к работе с командой с 12 ноября. Гурвеннек уже занимал пост главного тренера Генгама с 2010 по 2016 год. Прошедшие два сезона француз руководил Бордо.

Ранее клуб объявил об отставке Антуана Комбуаре, который работал с командой с 2016 года. В текущем сезоне Генгам набрал лишеше семь очков и занимает двадцатое место в турнирной таблице.

Теги
Франция Генгам Генгам Жослен Гурвеннек Жослен Гурвеннек
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