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Гуркюфф-старший очолив Нант

14:44 77 Читать на русском
Гуркюфф-старший очолив Нант
Крістіан Гуркюфф (праворуч) / ФК Нант

Крістіан Гуркюфф став головним тренером французького Нанта.

Досвідчений фахівець очолив Нант. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Гуркюфф-старший на цій посаді замінив Вахіда Халілходжича, який незабаром повинен очолити збірну Марокко. Деталі угоди з 64-річним тренером "канарки" наразі не оприлюднили. Останнім місцем роботи Крістіана Гуркюффа був катарський Аль-Гарафа. Також він працював із Лор'яном, Ле Маном, Ренном, Аль-Іттіхадом та збірною Алжиру.

Старт французької Ліги 1 запланований на найближчі вихідні. Нант у 1-му турі зіграє проти Лілля на виїзді.

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Теги
Нант Нант Франція Крістіан Гуркюфф Крістіан Гуркюфф
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