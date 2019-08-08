Гуркюфф-старший возглавил Нант

Кристиан Гуркюфф стал главным тренером французского Нанта.

Опытный специалист возглавил Нант. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Гуркюфф-старший на этом посту заменил Вахида Халилходжича, который вскоре должен возглавить сборную Марокко. Детали соглашения с 64-летним тренером "канарейки" пока не обнародовали. Последним местом работы Кристиана Гуркюффа был катарский Аль-Гарафа. Также он работал с Лорьяном, Ле Маном, Ренном, Аль-Иттихадом и сборной Алжира.

Старт французской Лиги 1 запланирован на ближайшие выходные. Нант в 1-м туре сыграет против Лилля на выезде.