Гулліт має сумнів, що ван Дейк колись здобуде "Золотий м'яч"

Володар "Золотого м'яча-1987" Рууд Гулліт скептично оцінив шанси свого співвітчизника, оборонця англійського Ліверпуля Вірджила ван Дейка на завоювання головної індивідуальної нагороди в світі футболу.

"Мені здається, що було таке повідомлення: ван Дейк ніколи не виграє цей приз. Так, я вважаю, що він повинен був отримати його.

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Та сказати, що Ліонель Мессі не заслужив "Золотий м'яч" цьогоріч, ви знаєте, не можна. Та якщо захисник і мав можливість отримати цей приз, то це мало трапитися цього року", – заявив Гулліт в інтерв'ю JOE.

Нагадаємо, що Вірджил ван Дейк був одним із головних претендентів на "Золотий м'яч-2019". Проте, за результатами голосування журі свій 6-й приз завоював лідер іспанської Барселони. Востаннє оборонець здобував нагороду від France Football у 2006 році. Ним був центрбек збірної Італії Фабіо Каннаваро.

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