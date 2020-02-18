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Гуллит сомневается, что ван Дейк когда-то получит "Золотой мяч"

20:55 11 Читати українською
Гуллит сомневается, что ван Дейк когда-то получит "Золотой мяч"
Вирджил ван Дейк / Reuters

Обладатель "Золотого мяча-1987" Рууд Гуллит скептически оценил шансы своего соотечественника, защитника английского Ливерпуля Вирджила ван Дейка на завоевание главной индивидуальной награды в мире футбола.

"Мне кажется, что был такой посыл: ван Дейк никогда не выиграет этот приз. Да, я считаю, что он должен был получить его.

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Но сказать, что Лионель Месси не заслужил "Золотой мяч" в этом году, вы знаете, нельзя. Но если защитник и имел возможность получить этот приз, то это должно было случиться в этом году", – заявил Гуллит в интервью JOE.

Напомним, что Вирджил ван Дейк был одним из главных претендентов на "Золотой мяч-2019". Однако, по результатам голосования жюри свой 6-й приз завоевал лидер испанской Барселоны. В последний раз защитник получал награду от France Football в 2006 году. Им был центрбек сборной Италии Фабио Каннаваро.

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Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк Ливерпуль Ливерпуль Нидерланды Нидерланды Англия Золотой мяч Рууд Гуллит
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