Гудйонсен працюватиме з молодіжною збірною Ісландії

Колишній нападник Челсі та Барселони Ейдур Гудйонсен допомагатиме розвиватися ісландській молоді.

Колишній нападник Челсі, Барселони і збірної Ісландії Ейдур Гудйонсен буде працювати в молодіжній команді країни, повідомляє Twitter ісландської Федерації футболу.

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40-річний Гудйонсен став асистентом нового головного тренера молодіжної збірної Ісландії (U-21) Арнара Відарссона.

Гудйонсен завершив кар'єру в 2017 році. Він є найкращим бомбардиром в історії збірної Ісландії – 26 голів в 88 матчах.