"Найважливіше, що ми лідируємо в групі, і це не зміниться. Було багато хороших речей, а деякі мені не дуже сподобалися. Ми постійно це говоримо – ми повинні рости та розвиватися.

Дубль незадоволеного Гакпо у відеоогляді матчу Ліверпуль – ЛАСК – 4:0

Був хороший футбол, але цю гру слід було закінчити до перерви. За рахунку 2:0 і 3:0 ми трохи відкрили гру, в результаті чого у суперника з’явилися моменти. Виграти 4:0 – це фантастично", – сказав Клопп в коментарі TNT Sports.

Нагадаємо, Ліверпуль розгромив ЛАСК, за який виступає Максим Таловєров, в рамках 5-го туру групового етапу Ліги Європи. Підопічні Юргена Клоппа посідають першу сходинку групи Е, маючи в своєму активі 12 балів.

Помилки Таловєрова допомогли Ліверпулю вийти в 1/8 фіналу ЛЄ, хет-трик Обамеянга приніс Марселю тріумф у грі з 7 голами