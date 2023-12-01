"Самое важное, что мы лидируем в группе, и это не изменится. Было много хороших вещей, а некоторые мне не очень понравились. Мы постоянно это говорим – мы должны расти и развиваться".

Дубль недовольного Гакпо в видеообзоре матча Ливерпуль – ЛАСК – 4:0

Был хороший футбол, но эту игру следовало закончить до перерыва. При счете 2:0 и 3:0 мы чуть-чуть открыли игру, в результате чего у соперника появились моменты. Выиграть 4:0 – это фантастически", – сказал Клопп в комментарии TNT Sports.

Напомним, Ливерпуль разгромил ЛАСК, за который выступает Максим Таловеров, в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Подопечные Юргена Клоппа занимают первую строчку группы Е, имея в своем активе 12 баллов.

Ошибки Таловерова помогли Ливерпулю выйти в 1/8 финала ЛЕ, хет-трик Обамеянга принес Марселю триумф в игре с 7 голами