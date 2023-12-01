"Игру следовало закончить до перерыва": Клопп указал на ошибки игроков Ливерпуля в матче против ЛАСКа
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился эмоциями после игры Ливерпуля против Ласка В 5-м туре Лиги Европы.
"Самое важное, что мы лидируем в группе, и это не изменится. Было много хороших вещей, а некоторые мне не очень понравились. Мы постоянно это говорим – мы должны расти и развиваться".
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Был хороший футбол, но эту игру следовало закончить до перерыва. При счете 2:0 и 3:0 мы чуть-чуть открыли игру, в результате чего у соперника появились моменты. Выиграть 4:0 – это фантастически", – сказал Клопп в комментарии TNT Sports.
Напомним, Ливерпуль разгромил ЛАСК, за который выступает Максим Таловеров, в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Подопечные Юргена Клоппа занимают первую строчку группы Е, имея в своем активе 12 баллов.
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