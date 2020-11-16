Грозний оцінив суперника збірної України на Євро-2020
Український тренер В'ячеслав Грозний застеріг від недооцінки Північної Македонії на континентальній першості.
"На мій погляд, із Грузією було б набагато складніше грати. У матчі з Північною Македонією у грузинської команди були відсутні близько п'яти провідних гравців.
Північна Македонія – третій суперник збірної України на Євро-2020
Збірна Північної Македонії – організована і дисциплінована. Але, якщо закрити Пандева, в принципі, атакуючий потенціал суперника буде достатньо прогнозованим. Так, це команда колишньої пост-югославської держави, скажімо так. Школа у них югославська. Збірні Хорватії і Сербії, звичайно, оцінюються вище.
Я знаю багатьох хлопців-македонців. Вони дуже дисципліновані і добросовісні. Багато хто непогано працює з м'ячем. Я вітаю Північну Македонію з тим, що вони вийшли, але не ображаючи їх, не приховую, що вболівав за збірну Грузії. Але для збірної України це непогано, тому що зі збірною Грузії було б грати досить складно. Це дуже технічна команда. Багато хлопців грають у хороших командах на хорошому рівні. Амбіції дуже великі, тому що збірна Грузії дуже хотіла пройти на цей форум", – цитує Грозного Sport.ua.
Нагадаємо, на груповому етапі фінальної частини Євро-2020 українці зіграють проти збірних Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.
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