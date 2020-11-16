"На мой взгляд, с Грузией было бы гораздо сложнее играть. В матче с Северной Македонией у грузинской команды отсутствовали около пяти ведущих игроков.

Северная Македония – третий соперник сборной Украины на Евро-2020

Сборная Северной Македонии – организованная и дисциплинированная. Но, если закрыть Пандева, в принципе, атакующий потенциал соперника будет достаточно прогнозируемым. Да, это команда бывшей пост-югославского государства, скажем так. Школа в них югославская. Сборные Хорватии и Сербии, конечно, оцениваются выше.

Я знаю многих ребят-македонцев. Они очень дисциплинированные и добросовестные. Многие неплохо работает с мячом. Я поздравляю Северную Македонию с тем, что они вышли, но не оскорбляя их, не скрою, что болел за сборную Грузии. Но для сборной Украины это неплохо, потому что со сборной Грузии было бы играть довольно сложно. Это очень техничная команда. Многие ребята играют в хороших командах на хорошем уровне. Амбиции очень большие, потому что сборная Грузии очень хотела пройти на этот форум", – цитирует Грозного Sport.ua.

Напомним, на групповом этапе финальной части Евро-2020 украинцы сыграют против сборных Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Германия – Украина: нефартовый вечер лишил покоя в Лиге наций, класс решает все, или Кто ослабил удар коронавируса