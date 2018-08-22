toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
АЯКС - ДИНАМО СЕРГІЙ РЕБРОВ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Громов може допомогти Зорі у матчі-відповіді проти Лейпцига

21:45 78 Читать на русском
Громов може допомогти Зорі у матчі-відповіді проти Лейпцига
Артем Громов / Фото ФК Зоря

Півзахисник Зорі Артем Громов скоро покине лазарет луганської команди.

Наставник Зорі Юрій Вернидуб заявив, що Артем Громов ще не відновився від травми, але є шанс на повернення півзахисника у матчі-відповіді Ліги Європи проти Лейпцига.

Зоря – Лейпциг: Вернер відправиться з командою в Запоріжжя

"На першу гру з Лейпцигом Громов ще не готовий. Він навіть в загальній групі не тренується ще. Можливо, в п'ятницю вже буде в загальній.

Якщо встигне набрати кондиції, то в Лейпциг вже поїде, але поки його немає", – цитує Вернидуба видання sportarena.

Поєдинок Зоря – Лейпциг відбудеться 23 серпня, початок о 21:30. Матч-відповідь пройде 30 серпня, стартовий свисток пролунає о 19:30.

Хейт від всієї Німеччини, ставка на молодь і все для Red Bull. РБ Лейпциг – сильний і хитрий суперник Зорі в Лізі Європи

Теги
Ліга Європи
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
51
хв
Зеніт
19:00
Мольде
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук