Громов може допомогти Зорі у матчі-відповіді проти Лейпцига

Півзахисник Зорі Артем Громов скоро покине лазарет луганської команди.
Наставник Зорі Юрій Вернидуб заявив, що Артем Громов ще не відновився від травми, але є шанс на повернення півзахисника у матчі-відповіді Ліги Європи проти Лейпцига.
Зоря – Лейпциг: Вернер відправиться з командою в Запоріжжя
"На першу гру з Лейпцигом Громов ще не готовий. Він навіть в загальній групі не тренується ще. Можливо, в п'ятницю вже буде в загальній.
Якщо встигне набрати кондиції, то в Лейпциг вже поїде, але поки його немає", – цитує Вернидуба видання sportarena.
Поєдинок Зоря – Лейпциг відбудеться 23 серпня, початок о 21:30. Матч-відповідь пройде 30 серпня, стартовий свисток пролунає о 19:30.
Хейт від всієї Німеччини, ставка на молодь і все для Red Bull. РБ Лейпциг – сильний і хитрий суперник Зорі в Лізі Європи