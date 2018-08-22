Громов може допомогти Зорі у матчі-відповіді проти Лейпцига

Півзахисник Зорі Артем Громов скоро покине лазарет луганської команди.

Наставник Зорі Юрій Вернидуб заявив, що Артем Громов ще не відновився від травми, але є шанс на повернення півзахисника у матчі-відповіді Ліги Європи проти Лейпцига.

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"На першу гру з Лейпцигом Громов ще не готовий. Він навіть в загальній групі не тренується ще. Можливо, в п'ятницю вже буде в загальній.

Якщо встигне набрати кондиції, то в Лейпциг вже поїде, але поки його немає", – цитує Вернидуба видання sportarena.

Поєдинок Зоря – Лейпциг відбудеться 23 серпня, початок о 21:30. Матч-відповідь пройде 30 серпня, стартовий свисток пролунає о 19:30.

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