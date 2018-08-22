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Громов может помочь Заре в ответном матче против Лейпцига

21:45 21 Читати українською
Громов может помочь Заре в ответном матче против Лейпцига
Артем Громов / Фото ФК Заря

Полузащитник Зари Артем Громов скоро покинет лазарет луганской команды.

Наставник Зари Юрий Вернидуб заявил, что Артем Громов еще не восстановился от травмы, но есть шанс на возвращение полузащитника в матче Лиги Европы против Лейпцига.

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"На первую игру с Лейпцигом Громов еще не готов. Он даже в общей группе не тренируется еще. Возможно, в пятницу уже будет в общей.

Если успеет набрать кондиции, то в Лейпциг уже поедет, но пока его нет", – цитирует Вернидуба издание sportarena.

Поединок Заря – Лейпциг состоится 23 августа, начало в 21:30. Ответный матч пройдет 30 августа, стартовый свисток прозвучит в 19:30.

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