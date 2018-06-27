Грізманн: Приношу вибачення, якщо наш футбол не був привабливий для уболівальників

Форвард збірної Франції Антуан Грізманн поділився враженнями від нульової нічиєї у матчі зі збірною Данії.

"Ми намагалися отримати перевагу в першому таймі, створювали моменти, але ми не хотіли витрачати багато сил.

Данія – Франція – 0:0 – відеоогляд матчу

Як і Данія, ми в 1/8 фіналу – це найголовніше. Зараз будемо відпочивати і готуватися до наступного матчу. Який суперник нам був би кращий? Нам все одно. Чи чули свист після матчу? Нам все одно.

Ми грали і були зосереджені на грі. Приношу вибачення, якщо наш футбол не був привабливий для уболівальників", – передає слова Грізманна портал Чемпіонат.

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