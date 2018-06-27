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Грізманн: Приношу вибачення, якщо наш футбол не був привабливий для уболівальників

26 червня 20:30 158 Читать на русском
Грізманн: Приношу вибачення, якщо наш футбол не був привабливий для уболівальників
Антуан Грізманн / Фото: ФІФА

Форвард збірної Франції Антуан Грізманн поділився враженнями від нульової нічиєї у матчі зі збірною Данії.

"Ми намагалися отримати перевагу в першому таймі, створювали моменти, але ми не хотіли витрачати багато сил.

Данія – Франція – 0:0 – відеоогляд матчу

Як і Данія, ми в 1/8 фіналу – це найголовніше. Зараз будемо відпочивати і готуватися до наступного матчу. Який суперник нам був би кращий? Нам все одно. Чи чули свист після матчу? Нам все одно.

Ми грали і були зосереджені на грі. Приношу вибачення, якщо наш футбол не був привабливий для уболівальників", – передає слова Грізманна портал Чемпіонат.

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ЧС 20183 тур

Данія - Франція: Вівторок 26 червня 2018

Данія
Матч завершено
0 : 0
Франція
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Теги
ЧС 2018 Франція Франція Данія - Франція Антуан Грізманн Антуан Грізманн
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