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Гризманн: Приношу извинения, если наш футбол не был привлекателен для болельщиков

26 июня 20:30 44 Читати українською
Гризманн: Приношу извинения, если наш футбол не был привлекателен для болельщиков
Антуан Гризманн / Фото: ФИФА

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн поделился впечатлениями от нулевой ничьей в матче со сборной Дании.

"Мы пытались получить преимущество в первом тайме, создавали моменты, но мы не хотели тратить много сил.

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Как и Дания, мы в 1/8 финала – это самое главное. Сейчас будем отдыхать и готовиться к следующему матчу. Какой соперник нам был бы лучше? Нам все равно. Слышали ли свист после матча? Нам все равно.

Мы играли и были сосредоточены на игре. Приношу извинения, если наш футбол не был привлекателен для болельщиков", – передает слова Гризманна портал Чемпионат.

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ЧМ 20183 тур

Дания - Франция: Вторник 26 июня 2018

Дания
Матч окончен
0 : 0
Франция
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ЧМ 2018 Франция Франция Дания - Франция Антуан Гризманн Антуан Гризманн
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