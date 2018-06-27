Гризманн: Приношу извинения, если наш футбол не был привлекателен для болельщиков

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн поделился впечатлениями от нулевой ничьей в матче со сборной Дании.

"Мы пытались получить преимущество в первом тайме, создавали моменты, но мы не хотели тратить много сил.

Дания – Франция – 0:0 – видеообзор матча

Как и Дания, мы в 1/8 финала – это самое главное. Сейчас будем отдыхать и готовиться к следующему матчу. Какой соперник нам был бы лучше? Нам все равно. Слышали ли свист после матча? Нам все равно.

Мы играли и были сосредоточены на игре. Приношу извинения, если наш футбол не был привлекателен для болельщиков", – передает слова Гризманна портал Чемпионат.

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