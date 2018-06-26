ЧС-2018 Данія – Франція: перші "нулі" Мундіалю, гра для власного задоволення обох збірних і спокійний вихід у плей-офф

Збірні Данії та Франції завершили нульовою нічиєю заключний поєдинок групового етапу в групі C на чемпіонаті світу-2018.

Керманичі обох команд обійшлися без великих сюрпризів зі стартовими складами. Данці вийшли у оптимальному поєднанні, а Дідьє Дешам дав перепочити Уго Льорісу, Самюелю Умтіті та Полю Погба. Із згаданих виконавців відчутною стала лише відсутність Умтіті. Оборонець Парі Сен-Жермен Преснель Кімпембе, покликаний замінити його, постійно втрачав позицію і створював біля власних воріт чи не більше небезпечних ситуацій, ніж атакувальна лінія данців.

Данія – Франція – 0:0 – відеоогляд матчу

Данія могла відкрити рахунок уже на старті поєдинку. Однак, Мартін Бреутвейт так і не визначився якою ногою пробити після передачі з глибини поля й вирішив незграбно впасти, вимагаючи пенальті. У першій половині гри гравці обох збірних ще кілька разів питально дивилися на арбітра та активно жестикулювали, натякаючи йому на перегляд відеоповтору. Схоже, наявність VAR неабияк розбестила футболістів і вони збираються наполягати на зміні рішень суддів дедалі активніше.

Перший по-справжньому небезпечний момент французам вдалося створити на 15-й хвилині: Жиру класно відправляв м'яч під поперечину, але Каспер Шмейхель зумів перевести м'яч на кутовий. Найактивнішим серед "триколірних" у першому таймі був Антуан Грізманн. Форвард мадридського Атлетіко отримав роль вільного художника від Дешама й намагався вести гру Франції. Часто Маленький принц змушений був відходити до центральної лінії в пошуках м'яча та можливостей для створення моментів, оскільки данці в обороні діяли дуже щільно.

Не дивно, що щастя в атаці підопічні Дешама шукали дальніми ударами. Спочатку Усман Дембеле пробив поруч із стійкою, а потім Грізманн з-за меж карного майданчика пробив у руки Шмейхелю. Данія ж під кінець тайму збавила обороти й віддала ініціативу збірній Франції, що, проте, поки дивідендів так і не принесло – 0:0 після першого тайму.

Друга половина гри виявилася менш інтенсивною. З'явилося більше боротьби в центрі поля, зокрема, і жорсткої. Через це постраждала видовищність – моментів після перерви було обмаль. Лише ближче до середини тайму лідер данців Еріксен вирішив перевірити пильність Манданди. Спочатку Крістіан небезпечно пробив зі штрафного, а Стів не зумів відразу зафіксувати м'яч. А ще за кілька хвилин креативний хавбек пробив із лінії карного майданчика – повз ворота.

Данія – Франція: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це було

Активнішою гру збірної Франції в атаці взявся зробити Набіль Фекір. Фантомний трансфер англійського Ліверпуля замінив Грізманна на 69-й хвилині, а вже за хвилину влучив м'ячем у сітку воріт. Щоправда, із зовнішнього боку. Однак, лідера Ліона це не засмутило й він продовжив активно шукати зустрічі з м'ячем. На 82-й хвилині це призвело до ще одного небезпечного моменту – Фекір класно пробив метрів із 20-ти, але Шмейхель зумів відбити м'яч із кута воріт.

Почин партнера "триколірні" підтримати не змогли. Натомість данці вирішили не форсувати подій і погодилися грати на результат, який влаштує обох суперників – нульова нічия. Такий результат зберіг статус-кво у групі C: французи – перші, а данці – другі. Тепер обидві збірні можуть розслабитися й чекати на свого суперника в 1/8 фіналу з квартету Хорватії, Нігерії, Ісландії та Аргентини.

Цікаві факти

– поєдинок Данія – Франція став першим, який завершився нульовою нічиєю на чемпіонаті світу-2018 (38-й за ліком матч Мундіалю).

– Стів Манданда вперше зайняв місце у воротах збірної Франції після 19-ти матчів на лаві для запасних на великих турнірах (Євро-2008, ЧС-2010, Євро-2012, Євро-2016, ЧС-2018).

– Преснель Кімпембе став лише четвертим французом, який дебютував в основі збірної на чемпіонатах світу. Раніше це вдалося Франку Рібері (ЧС-2006), Моргану Шнайдерліну і Луці Діню (ЧС-2014).

ЧС-2018. Група C. 3-й тур

Данія – Франція – 0:0