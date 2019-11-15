Грізманн назвав причини своєї серії невдалих матчів за Барселону

Нападник Барселони Антуан Грізманн розповів про причини своєї низької результативності після переходу з мадридського Атлетіко в Барселону.

"Для мене краще грати ближче до центру – так мені легше орієнтуватися на полі. Я грав на цій позиції багато років, тепер мені потрібно адаптуватися. Я знав, що в Барселоні буде важко, але я готовий вчитися і змінюватися", – цитує Грізманна Sport.es.

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Нагадаємо, Грізманн перейшов у Барселону влітку цього року з Атлетіко. За трансфер чемпіона світу "синьо-гранатові" заплатили 120 мільйонів євро. В поточному сезоні 28-річний француз забив 4 голи в 15 матчах у всіх турнірах.

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