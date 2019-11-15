Грізманн назвав причини своєї серії невдалих матчів за Барселону

Збірна України U-21 — 21:01 557
-
Україна U-21 – Данія U-21: післяматчева прес-конференція Руслана Ротаня
-
Фінляндія вийшла на Євро-2020, Вірменія втратила всі шанси, а Норвегія познущалася з Фарерських островівЄвро-2020 — 20:50 872
-
Павелко і слідча комісія щодо корупції в УАФ: її створили голосами "Слуги народу" та ОПЗЖ, Суркіс утримавсяЗбірна України — 19:03 1968
-
Ворскла призначила Максимова головним тренеромУкраїна — 15:43 4913
-
Верховна Рада створила ТСК щодо розслідування можливих порушень з боку ПавелкаУкраїна — 15:08 816