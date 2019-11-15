toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНА - ЕСТОНІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020 УКРАЇНА U-21 - ДАНІЯ U-21

Грізманн назвав причини своєї серії невдалих матчів за Барселону

19:59 335 Читать на русском
Грізманн назвав причини своєї серії невдалих матчів за Барселону
Антуан Грізманн / Marca

Нападник Барселони Антуан Грізманн розповів про причини своєї низької результативності після переходу з мадридського Атлетіко в Барселону.

"Для мене краще грати ближче до центру – так мені легше орієнтуватися на полі. Я грав на цій позиції багато років, тепер мені потрібно адаптуватися. Я знав, що в Барселоні буде важко, але я готовий вчитися і змінюватися", – цитує Грізманна Sport.es.

Мессі та Грізманн не розмовляють між собою на тренуваннях, – ЗМІ

Нагадаємо, Грізманн перейшов у Барселону влітку цього року з Атлетіко. За трансфер чемпіона світу "синьо-гранатові" заплатили 120 мільйонів євро. В поточному сезоні 28-річний француз забив 4 голи в 15 матчах у всіх турнірах.

Вальверде вбиває Барселону

blog_ava
Гол форварда Динамо у відеоогляді матчу Сербія – Люксембург – 3:2
08:55
5991
Теги
Антуан Грізманн Антуан Грізманн Барселона Барселона Іспанія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
27
хв
Румунія
21:45
Швеція
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук