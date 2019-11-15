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Гризманн назвал причины своей серии неудачных матчей за Барселону

20:02 31 Читати українською
Гризманн назвал причины своей серии неудачных матчей за Барселону
Антуан Гризманн / Marca

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн рассказал о причинах своей низкой результативности после перехода из мадридского Атлетико в Барселону.

"Для меня лучше играть ближе к центру – так мне легче ориентироваться на поле. Я играл на этой позиции много лет, теперь мне нужно адаптироваться. Я знал, что в Барселоне будет трудно, но я готов учиться и меняться", – цитирует Гризманна Sport.es.

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Напомним, Гризманн перешел в Барселону летом этого года из Атлетико. За трансфер чемпиона мира "сине-гранатовые" заплатили 120 миллионов евро. В текущем сезоне 28-летний француз забил 4 гола в 15 матчах во всех турнирах.

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Антуан Гризманн Антуан Гризманн Барселона Барселона Испания
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