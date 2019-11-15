Гризманн назвал причины своей серии неудачных матчей за Барселону

Сборная Украины — 19:03 148
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Павелко и следственная комиссия о коррупции в УАФ: ее создали голосами "Слуги народа" и ОПЗЖ, Суркис воздержался
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Ворскла назначила Максимова главным тренеромУкраина — 15:47 387
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Верховная Рада создала ВСК насчет расследования возможных нарушений со стороны ПавелкоУкраина — 15:10 201
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"Циганков зіграє не гірше від Марлоса": експеримент Шевченка, користь від Естонії, або Кого остерігатися у СербіїСборная Украины — 14:00 513
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"Приємно, що Шевченко мене викликав". Він їздив у МЛС, зробив тату а-ля Едерсон і вірить у прорив ОлександріїИнтервью — 12:00 987