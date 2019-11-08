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Мессі та Грізманн не розмовляють між собою на тренуваннях, – ЗМІ

19:40 684 Читать на русском
Мессі та Грізманн не розмовляють між собою на тренуваннях, – ЗМІ
Мессі та Грізманн / Marca

Форварди Барселони Ліонель Мессі та Антуан Грізманн не знаходять спільної мови після переходу француза до каталонського клубу.

Між Ліонелем Мессі та Антуаном Грізманном тримається напруга, гравці не розмовляють між собою на тренуваннях команди, повідомляє Chiringuito TV.

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Раніше в ЗМІ з'являлась інформація про те, що Мессі нібито не хотів бачити француза в команді, і виступав проти його трансферу, однак сам аргентинець це заперечував. До того ж Грізманн запевнив, що у них нормальні відносини, а спілкуватися їм складно один з одним через те, що вони обидва неговіркі за своєю натурою.

Варто зазначити, що Грізманн відзначився лише 4 голами у 14 матчах за Барселону. На рахунку Мессі – 6 голів та 5 асистів у 10 іграх сезону 2019/20.

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Теги
Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Антуан Грізманн Антуан Грізманн Барселона Барселона
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