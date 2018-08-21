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Грізманн: Хочемо виграти всі матчі

14:44 125 Читать на русском
Грізманн: Хочемо виграти всі матчі
Антуан Грізманн /фото: ФК Атлетіко

Нападник Атлетіко Антуан Грізманн окреслив ціль своєї команди в нинішньому сезоні.

"Ми були зобов'язані перемагати Валенсію, але не змогли все зробити ідеально. Ми провели хороший перший тайм, здорово грали в перші 20 хвилин другого тайму, але потім трохи розгубилися.

Валенсія – Атлетіко – 1:1 – відео голів та огляд матчу

У нас був момент, але ми не дуже добре зіграли, а вони зрівняли рахунок. Потрібно переглянути матч і поліпшити гру.

Ми хочемо зіграти краще, ніж в минулому сезоні, подивимося, як далеко ми зайдемо. Хочемо виграти всі матчі. Подивимося в кінці сезону, де ми опинимося", – цитує Грізманна Marca.

Іспанія1 турМесталья (Валенсія)

Валенсія - Атлетіко: Понеділок 20 серпня 2018

Валенсія
Матч завершено
1 : 1
Атлетіко
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Іспанія Валенсія - Атлетіко Антуан Грізманн Антуан Грізманн Атлетіко Атлетіко
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