Грізманн: Хочемо виграти всі матчі

Нападник Атлетіко Антуан Грізманн окреслив ціль своєї команди в нинішньому сезоні.

"Ми були зобов'язані перемагати Валенсію, але не змогли все зробити ідеально. Ми провели хороший перший тайм, здорово грали в перші 20 хвилин другого тайму, але потім трохи розгубилися.

Валенсія – Атлетіко – 1:1 – відео голів та огляд матчу

У нас був момент, але ми не дуже добре зіграли, а вони зрівняли рахунок. Потрібно переглянути матч і поліпшити гру.

Ми хочемо зіграти краще, ніж в минулому сезоні, подивимося, як далеко ми зайдемо. Хочемо виграти всі матчі. Подивимося в кінці сезону, де ми опинимося", – цитує Грізманна Marca.