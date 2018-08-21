Гризманн: Хотим выиграть все матчи

Нападающий Атлетико Гризманн обозначил цель своей команды в нынешнем сезоне.

"Мы обязаны Были побеждать Валенсию, но не смогли все сделать идеально. Мы провели хороший первый тайм, здорово играли в первые 20 минут второго тайма, но затем немного растерялись.

Валенсия – Атлетико – 1:1 – видео голов и обзор матча

У нас был момент, но мы не очень хорошо сыграли, а они сравняли счет. Нужно пересмотреть матч и улучшить игру.

Мы хотим сыграть лучше, чем в прошлом сезоне, посмотрим, как далеко мы зайдем. Хотим выиграть все матчи. Посмотрим в конце сезона, где мы окажемся", – цитирует Гризманн Marca.