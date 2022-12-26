Антуан Грізманн ревнував до Каріма Бензема. Форварду Атлетіко не вистачало уваги.

Універсальний нападник Атлетіко та збірної Франції був головним недоброзичливцем Каріма Бензема у національній команді. Про це повідомляє Defensa Central. Іспанський портал повідомляє, що саме Антуан начебто підбурював партнерів проти чинного володаря "Золотого м'яча".

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Причиною такого ставлення Грізманна стали ревнощі. Після повернення Каріма до збірної Франції Антуана відсунули на другий план.

Джерело з посиланням на французьких журналістів додає, що другим недоброзичливцем Бензема у команді Дідьє Дешама був воротар команди Уго Льоріс.

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