Нападник Реала в Instagram відписався майже від усіх партнерів, які були разом з ним у заявці "Ле Бльо" на ЧС-2022, інформує Marca.

Бензема може повернутися у збірну Франції за однієї умови

Карім зробив виняток лише для 5 гравців. Це одноклубники з Реала (Чуамені і Камавінга), а також Мбаппе, Варан і Тюрам. Крім того, Бензема чомусь досі стежить за акаунтом Французької федерації футболу. Ймовірно, форвард ще сподівається прочитати новину про заміну Дідьє Дешама на Зінедіна Зідана.

Нагадаємо, Бензема травмувався перед стартом чемпіонату світу і пропустив Мундіаль у Катарі. Як з'ясувалося згодом, форвард мав можливість допомогти команді у вирішальних матчах турніру (зокрема, у фіналі), але Дідьє Дешам відмовився від його послуг. У підсумку, 19 грудня – в день свого 35-річчя – Бензема оголосив про завершення кар'єри в збірній Франції. За "Ле Бльо" Карім дебютував у 2007 році, награв 97 матчів, забив 37 голів.

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