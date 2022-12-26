Антуан Гризманн ревновал к Кариму Бензема, форварду Атлетико не хватало внимания.

Универсальный нападающий Атлетико и сборной Франции был главным недоброжелателем Карима Бензема в национальной команде. Об этом информирует Defensa Central. Сообщается, что именно Антуан "науськивал" партнёров против действующего обладателя "Золотого мяча".

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Причиной такого отношения Гризманна стала ревность. После возвращения Карима в сборную Франции Антуан был отодвинут на дальний план.

Сообщается, что вторым недоброжелателем Бензема в сборной Франции был вратарь команды Уго Льорис.

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