toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - БЕРТОН АЛЬБІОН РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ

Грізманн – найкращий гравець грудня у Ла Лізі

20:26 112 Читать на русском
Грізманн – найкращий гравець грудня у Ла Лізі
Антуан Грізманн / Reuters

Форвард мадридського Атлетіко Антуан Грізманн визнаний найкращим гравцем іспанської Ла Ліги в останньому місяці 2018 року.

Лідер Атлетіко став найкращим гравцем грудня. Про це повідомляє офіційний твіттер Ла Ліги.

Розчарування ситуацією Луніна спонукало Реал продовжити контракт з Навасом, однак є й позитивний варіант розвитку подій

Попереднього місяця Грізманн забив 4 м'ячі в рамках іспанської першості (4 поєдинки). Француз забивав Алавесу, Вальядоліду (двічі) та Еспаньйолу. Крім того, в матчі з Вальядолідом нападник асистував Ніколі Калінічу.

Загалом у сезоні 2018/19 Антуан Грізманн провів 18 матчів у Ла Лізі, в яких забив 8 голів і віддав 6 результативних передач.

Теги
Іспанія Антуан Грізманн Антуан Грізманн Атлетіко Атлетіко Ла Ліга
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
45
хв
Манчестер Сіті
22:00
Бертон Альбіон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук