Грізманн – найкращий гравець грудня у Ла Лізі

Форвард мадридського Атлетіко Антуан Грізманн визнаний найкращим гравцем іспанської Ла Ліги в останньому місяці 2018 року.

Лідер Атлетіко став найкращим гравцем грудня. Про це повідомляє офіційний твіттер Ла Ліги.

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Попереднього місяця Грізманн забив 4 м'ячі в рамках іспанської першості (4 поєдинки). Француз забивав Алавесу, Вальядоліду (двічі) та Еспаньйолу. Крім того, в матчі з Вальядолідом нападник асистував Ніколі Калінічу.

Загалом у сезоні 2018/19 Антуан Грізманн провів 18 матчів у Ла Лізі, в яких забив 8 голів і віддав 6 результативних передач.