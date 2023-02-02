Манчестер Юнайтед висловився щодо звільнення Мейсона Грінвуда з-під варти після зняття з гравця усіх звинувачень у справі про можливе зґвалтування, напад, сексуальне насильство та погрози вбивством стосовно своєї дівчини.

"Манчестер Юнайтед відзначає рішення прокуратури про те, що з Мейсона Грінвуда зняті обвинувачення. Тепер клуб проведе власний процес розслідування, перш ніж визначати наступні кроки. Клуб не робитиме жодних подальших коментарів", – йдеться в повідомленні на офіційному сайті "червоних дияволів".

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Журналіст Самюель Лукхурст додає, що Грінвуд не повернеться до тренувань на базі клуби чи до команди, поки Манчестер Юнайтед не завершить власне розслідування цієї справи.

Нагадаємо, що справа про те, що Мейсон начебто зґвалтував, напав, вчиняв сексуальне насильство та погрожував вбивством своїй дівчині, набула розголосу рік тому. Манчестер Юнайтед відсторонив Грінвуда від команди, а спонсори розірвали з ним контракти. Футболіста брали під варту та відпускали під заставу.

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