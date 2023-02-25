21-річний гравець "червоних дияволів", з якого зняли звинувачення в спробі зґвалтування та нападі, нещодавно дізнався, що його партнерка вагітна.

Грінвуд вдається до хитрощів задля повернення в Ман Юнайтед – деякі представники клубу стурбовані

Як повідомляє The Sun, сім'я Мейсона Грінвуда в курсі, а сама пара з нетерпінням появи малюка на світ. Дівчина футболіста має народити влітку. Зауважимо, що гравець вперше стане батьком.

Наразі Грінвуд відсторонений від тренувань в Манчестер Юнайтед. Його контракт з англійським клубом діє до 2025 року. Мейсон сподівається, що роль батька допоможе йому швидше повернутися на поле.

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