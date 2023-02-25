21-летний игрок "красных дьяволов", с которого сняли обвинения в попытке изнасилования и нападении, недавно узнал, что его партнерша беременна.

Гринвуд прибегает к уловкам для возвращения в Ман Юнайтед – некоторые представители клуба обеспокоены

Как сообщает The Sun, семья Мейсона Гринвуда в курсе, а сама пара с нетерпением ждет появления малыша на свет. Девушка футболиста должна родить летом. Примечательно, что игрок впервые станет отцом.

Гринвуд отстранен от тренировок в Манчестер Юнайтед. Его контракт с английским клубом действует до 2025 года. Мейсон надеется, что роль отца поможет ему поскорее вернуться на поле.

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