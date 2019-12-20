Грімм порівняв Прем’єр-ліги України та Англії

Президент УПЛ Томас Грімм прокоментував осінню частину чемпіонату України.

"Між першим і другим місцями розрив – 14 очок, що не є позитивним сигналом. З іншого боку, не варто забувати, що в деяких європейських лігах також велика очкова різниця між лідером і рештою команд.

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Наприклад, в Англії Ліверпуль випереджає Лестер на 10 пунктів, а Манчестер Сіті на 14, хоча в минулому році в АПЛ і близько не було такого розриву, тобто він є тимчасовим. Вірю, що і у нас це тимчасове явище", – цитує Грімма офіційний сайт Прем’єр-ліги.

Нагадаємо, швейцарський функціонер очолив УПЛ у квітні 2018 року, змінивши на цій посаді Володимира Генінсона.

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